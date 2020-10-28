Yakın Doğu İlkokulu’nda bir vaka daha

Yakın Doğu İlkokulu’nda öğrenim gören bir öğrencinin testinin bugün pozitifleştiği öğrenildi.

Daha önce başka bir vakadan dolayı izole altında olan öğrencinin bugün testinin pozitifleşmesi ile karantinaya alındığı belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitimi Başkanı Ertan Aligüllü, öğrencinin bulaşmasının dershane kaynaklı olduğunu savundu.

Aligüllü, pozitif çıkan öğrencilerin sınıflarındaki çocukların ve öğretmenlerin de tedbir amaçlı evlerine gönderildiğini belirterek, ailelerin çok daha dikkatli olması çağrısında bulundu.