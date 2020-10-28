Okullarda ‘bulaş’ korkusu!

Devrim DEMİR

İlk ve orta öğretimde, hem özelden hem de devlet okullarından arda arda gelen ‘vaka’ haberi, okullarda bulaş korkusunu artırdı… Veliler ve öğretmenler tedirgin, Sağlık Bakanlığı tarama sonuçlarını bekliyor.

İlkokullarda bir öğretmen ve dört öğrencide, orta ve lise de iki öğrenci ve bir öğretmende covid tespit edildi, temaslıları ise toplanmaya devam ediyor.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na UBP Kurultayına ilişkin ‘yoğun programı’ nedeniyle ulaşılamazken, İlköğretim Dairesi, Genel Orta Öğretim, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi müdürleri ve sendikalar YENİDÜZEN’e konuştu.

Eğitime ara verilen bir okul olmadığı belirtildi, Atatürk Meslek Lisesi’nde 16 kişilik bir sınıfın Cuma gününe kadar tedbir amaçlı izole edildiği kaydedildi.

Sendikalar özellikle semptom göstermeyen küçük çocuklarda covid-19 tespit edilmesinin topluma sirayet edeceği endişesini belirtti, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’nın bilim dışı hareket ettiğini savundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“Tarama sonuçlarına göre yeni karar üretilecek”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, 27 Ekim itibarı ile üç İlkokul (Sayı dün akşam itibariyle 4’e yükseldi. YD), bir Ortaokul, bir Lise öğrencisi ve iki öğretmende covid-19 pozitif tespit edildiğini kaydetti. Taramaların ada geneli devam ettiğini ifade eden Pilli, “Taramaların sonucuna göre okullar yeniden kapatılacak mı yoksa devam edilecek mi? Karar üretilecek” dedi.

Vatandaşa da çağrıda bulunan Bakan Pilli, “Herkes kendi üzerine düşeni yapsın. Hasta olanlar, kendini iyi hissetmeyenler mutlaka bir doktora başvursun. İşe okula gitmesin, toplum çok küçük pozitif vakaların temaslıları da kendileri de bu durumu saklamasın. Herkes kendini lütfen korusun” dedi.

Daire Müdürleri YENİDÜZEN’e konuştu:

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı:

“Önlem almaya devam edeceğiz”

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, dairelerine bağlı 110 İlkokul olduğunu okullarda herhangi bir bulaşın söz konusu olmadığını söyledi.

Covid-19 pozitif tespit edilen öğrencilerin hastalığı okuldan değil, dış etkenlerden aldığını ifade eden Başarı, “Şu an itibarı ile ilkokul öğrencisi 2 çocuk ve 1 öğretmende covid-19 tespit edildi. Okullarımız gerekli önlemleri almaya devam ederken, sayının her gün değişebileceğini belirtmek isterim. Random usulü testler yapılmaya devam ederken, hiçbir şekilde artmasını temenni etmiyoruz. Telaş yapmadan okullarımızın güvenli olduğunu bilerek davranalım. Okullarımız, müdürlerimiz, öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra ailelerimizde tedbiri elden bırakmasın. Dünyada covid-19 sayısı rekora koşarken, ülkemizde bu sayı çok düşük. Tedbirlerle birlikte rehavete kapılmadan bu süreci atlatmalıyız. Eğitime ara verdiğimiz herhangi bir okulumuz yoktur” şeklinde konuştu.

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman:

“Süreci ciddi bir şekilde takip ediyoruz”

Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, okullarla sürekli temas halinde olduklarını gerekli görülmesi halinde öğretmenlere izin kullandırdıklarını ifade etti.

Yaman, Demokrasi Ortaokulu’nda 1, Yakın Doğu Koleji’nde ve bir dershanede covid-19 pozitif tespit edildiğini belirterek, “Covid tespit edilen öğrencilerimiz ve ailelerimiz karantinaya alındı. Ciddi bir şekilde sürecin takipçisiyiz, gerekli görüldüğü hallerde öğretmenlerimize izin kullandırmaktayız” dedi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın:

“Alınabilecek en üst seviyedeki önlemleri aldık”

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, Atatürk Meslek Lisesi’nde 1 öğrencinin pozitif çıktığını, öğrenci ve ailesinin karantina sürecinin devam ettiğini söyledi.

Hocanın, okulun eğitime ara vermediğini ancak pozitif çıkan öğrencinin 16 kişilik sınıfı ve derslere giren öğretmenlerin izole edildiğini, Cuma günü yeniden test yapılacağını söyledi. Sürecin yakın takipçisi de olduklarını ifade eden Hocanın, “Temaslının temaslısı da uyarılıyor, alınabilecek en üst seviyedeki önlemleri aldık. Tüm öğrencilerimize maske ve dezenfektan desteği yapılıyor. Yurt dışından öğrenci ve öğretmen geldiği zaman karantina süreleri bitmesi halinde bir haftada biz izole ediyoruz o şekilde okula kabul ediyoruz” sözlerini kullandı.

Sendikalar endişeli…

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Gelinen aşamadan Sağlık Bakanlığı sorumludur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yasa ile kurulmasına rağmen Sağlık Bakanı ve Müsteşarı’nın bilim dışı iş yaptığını savundu.

Vakaların kesinlikle izole edilmesi gerektiğini kaydeden Elcil, “Vaka nerede var, nerede yok bilmiyoruz” şeklinde konuştu. Dershanelerde hiçbir denetimin de olmadığına dikkati çeken Elcil,” Dershaneleri denetleyen kimse yok. Okullarda gerekli önlemler alınırken, bulaşın olduğu bu dönemde sınavlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Okullarda öğretmen eksiği var, risk grubunda olan öğretmenler için herhangi bir çalışma yok. Gelinen bu aşamadan tamamen Sağlık Bakanlığı sorumludur” şeklinde konuştu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel:

“Tedirginlik ve kaygı hat safhada”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, iç bulaşın başladığının, gelen haberlerle kendini gösterdiğini kaydetti.

Gökçebel, özellikle okullarda görülmesi, semptom göstermeyen küçük çocuklarda tespit edilmesinin topluma sirayet edeceği görüşünü belirtti.

Yüz yüze eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Gökçebel, planlama olmadığını, alınan siyasi kararların toplum sağlığını etkilediğini söyledi.

Gökçebel, okullarda salgına yönelik gözle görülür hiçbir çalışmanın yapılmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her hangi bir kamu spotu medyada yayımlanan bir bildiri hiçbir şey yok. Eğitim Bakanlığı ne yaptığını bilmiyor. Toplum sağlığı giderek tehlikeye atılıyor, kantinlerde herhangi bir denetim yok seyreltilmiş olmasına rağmen hiçbir çalışma yok. Her okul için sürdürülebilir bir bütçe yok. Hijyen malzemesi biten okullar, ailelerden tedarik ettiği kadar ilerliyor. Okullarda sınıflarda mesafe için hiçbir çalışma yapılmadı. Özellikle toplu taşımalarda önlem yok, ateş ölçülmüyor. Özel okullarda vaka sayısı gizleniyor herhangi bir açıklama yok. Bu dönemde endişelenmemek mümkün değil. Risk grubunda olan öğretmen ve öğrenciler için planlama yok. Eğitim bakanlığı sadece okullara genelge yolluyor. Karantina dünyada 14 gün bizde 7 gün. Bu idare bu anlayış okulları tekrar kapatacak.”