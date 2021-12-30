Yağmur yine yol kapattı

Kıbrıs'ın özlediği yağmurlar yine su baskınlara neden oldu, polis sürücüleri uyardı, Lefkoşa'da hastane önü trafiğe kapatıldı. Gönyeli Yeni Kent'te kimi bölgeler aşırı yağışlardan etkilendi ve caddeler sular altında kaldı.



Özellikle dere yataklarına yapılaşma olan bölgelerde ciddi su baskınları yaşandı.



Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, bazı yollarda görüş mesafesi zaman zaman tümüyle kayboldu. Polis, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücülerin yaya, yol ve trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarı yayınladı.



Şiddetli yağış dolayısıyla, Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde su taşkını oluştuğundan Ortaköy Lemar ışınlarından Lefkoşa Devlet Hastanesi yönünde yol trafik akışına kapatıldı.



Ulaşım Ortaköy, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi (Lemar Yolu) üzerine yönlendirildi.