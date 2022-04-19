“Yabancıları getiren acentelerle ilgili yapılan bir çalışma var mı?”

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu’nda “Yükseköğrenim ve İnsan Ticareti” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers, ülkenin lokomotif sektörünün eğitim ve turizm olduğunun sürekli söylendiğini, ancak ülkedeki üniversitelerin kalitesini artırmak için üniversitelerin kendi gayretleri kadar devletin desteği ve denetimlerinin de önemli olduğunu kaydetti.

Pandemi döneminde dünyada görülen insan ticaretindeki azalmanın ülkemizde görülmediğinin raporlandığını belirten Rogers, pandemi sonrasında ülkemizde insan ticareti ihbar hattına başvuran kişilerin yarısının öğrencilik yapmak üzere acenteler aracılığı ile ülkeye getirilen ancak insan ticareti mağduru olan kişiler olduğunu belirtti. Rogers, insan ticareti mağduru olan kişilerin çoğunun yaşadığı baskı ve korkudan dolayı öne çıkamadığını ve dolayısıyla bu çağrıların aslında buz dağının görünen yüzü olabileceğini belirtti.

Rogers, ceza yasasına 2020’de giren insan ticareti ceza maddesinin soruşturmalara dahil edilmediğini ve kimsenin bu konuyla ilgili yargılanmadığını dile getirerek bunun nedenini merak ettiğini söyledi.

Mevcut polis gücünün insan ticareti ile ilgili geçmişte eğitildiğini ve eğitilmeye devam etmesi gerektiğine işaret eden Rogers, insan ticaretinin ülkede yaygın olduğunun her yıl uluslararası yayınlarda raporlandığını, bu konuda rol oynayabilecek acentelerle ilgili denetim yapılarak, bir mevzuat ile kayıt altına alınmasının önemli olduğunu, yoksa zaman aşımında bu sorunların daha büyük kriminal sorunlara yol açacağını belirtti.

YÖDAK’ın bu konuda neler yaptığını, polis ve bakanlık arasında ne gibi bir iletişim olduğunu bilmek isteyen Rogers, yabancıları getiren acentelerle ilgili yapılan bir mevzuat çalışması olup olmadığını sordu.

Yabancıların ülkeyle ilgili bilgi edinebileceği bir resmi web sitesi olmamasını da eleştiren Rogers, vize başvurularının tamamen online hale getirilmesinin bu acentelere ihtiyacı azaltacağını ve bir dizi soruna çözüm getirebileceğini söyledi.