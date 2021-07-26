“Yaban Hayatı Destekleyelim” etkinliği düzenleniyor

Zibil-ci Geri Dönüşüm Atölyesi sponsorluğunda, Taşkent Doğa Parkı ile birlikte Yaban Hayatı Desteklemek amacı ile 7 Ağustos Cumartesi 16:00-23:00 saatleri arasında “Yaban Hayatı Destekleyelim” adı altında bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlik çerçevesinde gün boyunca çeşitli el sanatları stantları yanında gece Erin Elizel şarkılarıyla geceye katkı koyacak. Etkinlikte ayrıca günü birlik karma sergi ile fotoğraf sanatçılarının doğa fotoğrafları satışa sunulacak.

El emeği ve bireysel ev üretimlerinin sergileneceği etkinlikte, yaklaşık 30 masa yer alacak. Masalardan toplanan gelirin yüzde otuzu yaban hayvanlarını korumaya bağışlanacak.

Herkese açık olacak etkinliğe ülkemizde yasayan yerli yabancı her kesimden doğaseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Doğa’ya Yaban Hayvanlara destek olmak isteyenler 7 Ağustos Cumartesi Taşken Doğa Parkında buluşmaya davet edildi.