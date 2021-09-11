“Yaban Hayatı Destekleyelim” etkinliği 12 Eylül’de

Zibil-ci Geri Dönüşüm Atölyesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliği içinde, “Yaban Hayatı Destekleyelim” sloganıyla organize edilen etkinlik 12 Eylül Pazar günü saat 16:00-23:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde gün boyunca çeşitli el sanatları stantları yer alacak. Yaklaşık 40 standın yer alacağı etkinlikte bir de özel sergi yer alacak.

Yaban Hayat Destek Serisi Satış Sergisi !

Ülkemizin çok değerli 17 doğa fotoğrafçısı ikişer eserini bu özel gün için hazırladı. Önceki günlerde Lansmanı gerçekleştirilen serginin ikinci bacağı olan sergideki eserlerin çoğaltılmasını ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi üstlendi.

Her eserden 100 adet küçük (50x30cm), 20 adet de büyük (70x50cm) olmak üzere sınırlı sayıda çoğaltıldı ve numaralandırıldı.

Sergide fotoğrafları yer alacak sanatçılar ise şöyle:

Ahmet Gürses, Aktürk Pilancı, Ali Özdinç, Ali Polili, Atilla Karaderi, Başar Taşlı, Birtan Gökeri, Elçin Yoldaşcan, Ertaç Cünayt, Hasan Bağlar, Hasan Erdal, Hüseyin Yorgancı, İbrahim Alkan, Nazım Kaşot, Niyazi Türkseven, Sadık Azimli ve Sami Tomson.

Tüm gelir Yaban Hayat Hastanesi’ne

Yapılan açıklamada, etkinlikten elde edilecek tüm gelirin Yaban Hayat Hastanesi’ne bağışlanacağı belirtildi. Açıklama şöyle:

“12 Eylül Pazar günü Taşken Doğa Parkında gerçekleşecek olan etkinlikte sizler imkanlarınız çerçevesinde küçük ya da büyük set olarak, yoksa teker teker bu eserlerden satın alarak, ülkemizin yaban hayatına destek olmamıza yardımcı olmak. Bu eserlerin satışından ve stant ücretlerin %30’undan elde edilecek gelir tüm gelir Yaban Hayat Hastanesi'ne gelen hasta ve yaralı hayvanların ihtiyacı olan xray cihazı ve ameliyatlar için gaz anestezi cihazı alımında kullanılacaktır.”