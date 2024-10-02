"Women Without Limits" projesinin Akademi Lansman etkinliği gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından yürütülen "Women Without Limits/ Sınırsız Kadınlar" projesinin Kadın Liderlik Akademisi Lansman etkinliği 30 Eylül’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, KTTO-KGK Başkanı Eda Bağcıl Kervanlı açılış konuşmasında, kadınların iş dünyasında, siyasette, toplumsal hayatta her geçen gün daha fazla söz sahibi olduğunu, ancak hâlâ kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğu ifade ederek, "Eşitlik ve fırsat eşitliği mücadelesi, kadınların sadece hak ettiği yerlere gelmesi için değil, toplumların gelişmesi, iş dünyasının daha kapsayıcı, yenilikçi ve başarılı olması için de kritik önemdedir. Kadın liderlerin çoğalması, sadece kadınlar için değil, tüm toplum için kazanımdır." şeklinde konuştu.

Kervanlı, akademiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kadın Liderlik Akademisi, bu hedefleri gerçekleştirmek için bir platform ve güç merkezi olmayı hedefliyor. Kadınların liderlik yeteneklerini geliştirmelerine, iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve daha fazla fırsat elde etmelerine katkı sağlayacak eğitimler, mentorluk programları ve etkinliklerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu akademi, sadece bir eğitim programı değil; aynı zamanda bir dayanışma, cesaret ve liderlik topluluğu olacak. Burada oluşturacağımız ağlar, sadece bugün için değil, gelecekte de birbirimize ilham verecek ve destek olmamızı sağlayacak’’ dedi.

Akademi Lansman etkinliği KTTO-KGK Yönetim Kurulu üyesi Pınar Gündal’ın Kadın Liderlik Akademisi tanıtım sunumu ile devam etti.

Akademi kapsamında Liderlik, Girişimcilik ve Dijital, STEM ve Finansal Okur Yazarlık eğitimleri verileceği ve bu eğitimleri destekleyen ve tamamlayan mentörlük programlarının da gerçekleştirileceği bildirildi. Akademinin ilk eğitim ve mentörlük programları olan Liderlik Eğitimi ve Kadın Yöneticiler İçin Online Mentörlük Programları için kayıtların alımına lansman etkinliğinde başlandı.

"Women Without Limits" projesinin Akademi Lansman etkinliğine kadın girişimciler, kadın örgütleri ve birçok sivil toplum örgütü katıldı.