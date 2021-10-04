CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis’te nisabı sağlayamayan hükümetin başı Ersan Saner’e sert sözlerle yüklendi. Erhürman “Vurdumduymazlığın bu kadarı görülmedi” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

Sen aylardır Anayasayı, içtüzüğü, önüne gelen yasayı ihlal et, Meclis'te nisabı sağlamayı becereme, ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle "yönetmeye" kalkıp Meclis'in itibarını yerle bir et, "benim çoğunluğum var ne istersem yaparım" diyerek muhalefetle diyalogu aklından bile geçirme, sonra da muhalefet bana koltuk değneği olmadı diye şikayetçi ol!

Vurdumduymazlığın bu kadarı görülmedi!!!