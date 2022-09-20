Vurdu, kaçtı, aranıyor

Girne-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, dikkatsiz ve aşırı sürat ile seyreden jeep araç sürücüsü, karşı şeritten gelen araca çarptı. Çarpma sonrasında ise olay yerinden kaçtı. Polis sürücüyü arıyor.

Kazada yaralanan Gülen Rüstemoglu ise hastaneye kaldırıldı.

Polis açıklaması şöyle:

20.09.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu 2-3 kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden sürücüsü mechul SP 344 plakalı jeep araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce önünde ayni istikamete doğru seyreden aracı sağdan dolaşmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gülen RÜSTEMOGLU (K-53) yönetimindeki FN 266 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu FN 266 plakalı araç sürücüsü Gülen RÜSTEMOĞLU yaralanarak kaldırıldiği Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan SP 344 plakalı araç sürücüsü aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.