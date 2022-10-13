Vücuduna gizlediği uyuşturucu, röntgen ve tomografide çıktı!

Ülkeye vücudunun çeşitli yerlerine gizlediği uyuşturucu maddelerle gireceğinin ihbar edilmesinin üzerine yakalanan ve hastanede çekilen röntgende vücudunun çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucular tespit edilen zanlı Ö.E., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren Polis memuru, zanlıyla ilgili ihbar aldıklarını, bunun üzerinde Ercan’dan ülkeye giren Ö.E’nin tutuklandığını, hastanede çekilen röntgen ve tomografide midesinde ve makatında uyuşturucu sakladığının ortaya çıktığını aktardı.

Polis, zanlı Ö.E’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde ( Methamfetamıne) İthal ve tasarrufu suçuyla yargılandığını belirtti.

Röntgen ve tomografiyi reddetti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün aldığı bilgide zanlının midesinde veya makatında uyuşturucu madde ithal edeceği bilgisi aldığını söyleyen Polis, zanlının dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada, eşyaları ve üzerinde yapılan kontrolde herhangi kanunsuz bir şeye rastlanılmadığını, akabinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çekilmek istenen röntgen ve tomografiyi reddettiğini belirtti.

Polis, zanlının başta sorgusunda sessiz kaldığını, daha sonra makatında uyuşturucu madde olduğunu itiraf ettiğini anlattı.

Şeffaf koli bantlarına sarılı 100 gram…

Zanlının yapılan muayenesinde; makat kısmında şeffaf koli bantlarına sarılı yaklaşık 100 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyleyen Polis, Alsancak’taki ikametgâhında kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi, uyuşturucunun analize sonucunun çıkması, aranan şahısla ilgili soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.