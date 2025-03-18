Von der Leyen, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerine yoğun ilgi gösteriyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cenevre'deki gayriresmî Kıbrıs görüşmelerine yönelik yoğun ve kişisel bir ilgi gösterdiği belirtildi.

Komisyonun Çözüm Destek Birimi Başkanı Julia Bertizzolo, Cenevre'de AB'yi temsil ederken, von der Leyen için bir rapor hazırlayacak. Bertizzolo, dün öğleden sonra Avrupa İşleri Müsteşarı Marilena Raouna ile bir araya geldi. AB yetkilisi, bugün de Cenevre'de kalarak gayriresmî görüşmelerin tamamlanmasını bekleyecek. Ancak başka bir toplantı planlanmıyor.

Güneydeki Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, AB tarafından daha üst düzey bir temsil hedeflenmişti, ancak şu anda kademeli ve artan bir ilgi söz konusu. AB'nin süreci katılımının daha da güçlenmesi bekleniyor. Aynı kaynaklar, AB'nin olası müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iç hazırlıklar yaptığını ve Türkiye ile ilgili konularda çalışan birimlerin gönderilen mesajların tutarlı olması için koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

İlgili açıklamada, "AB, sürecin her aşamasında ve her türlü araçla destek sağlamak için burada. Bu, geçen nisan ayındaki Avrupa Konseyi kararlarında da öngörülmüştü," ifadeleri kullanıldı.

Bertizzolo'nun Raouna'ya, "Kıbrıs konusunda istikrarlı ve artan bir katılım bekleyebilirsiniz" dediği aktarıldı. AB için, çözümün mutabık kalınan temeli, temel bir unsur olarak görülüyor. Aynı kaynaklar, iki kesimli, iki toplumlu federasyonun Kıbrıs Cumhuriyeti'nin katılım anlaşmasının bir parçası olduğunu ve birincil hukukun bir bölümünü oluşturduğunu vurguladı.