Virajı alamadı, mezarlıkta durabildi

Pamuklu - Bafra Anayolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan sürücü dikkatsizliği sonucu Bafra Kabristanlığı'ndaki mezar taşlarına çarparak durabildi ve yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Pamuklu - Bafra Anayolu'nda dün saat 15.30 sıralarında 28 yaşındaki Vesile Bulduk, LF 276 plakalı aracı ile ile Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bafra Kabristanlığına ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak hasar verdi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.