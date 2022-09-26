Vinç işletmecileri Mağusa Limanı'nda hizmet vermeyecek

Mağusa Limanı'na yönelik ihaleye limanda vinç hizmeti veren firmalar tepki gösterdi, iki gün boyunca hizmet yapmayacaklarını açıkladı.



Mağusa Serbest Limanı'nda Özel Sektör Vinç İşletmecileri'nin eylemi nedeniyle 2 gün boyunca hizmetler duracak.



Vinç İşletmecileri tarafından yapılan açıklamada, Mağusa ve Girne limanlarına yönelik özelleştirme ihalesine tepki gösterildi, yeni çıkılan ihalenin de rekabete açık ve şeffaf olmadığı belirtildi.



"Limanlar ihalesi de KIBTEK Akaryakıt ihalesi gibi şaibeli bir durum ve kafalarda soru işareti bırakmaktadır" denen açıklamada, 2 günün eylem kararı alındığı duyuruldu.



Vinç İşletmecileri ne dedi?

Bildiğiniz üzere Gazimağusa Limanında İşçilik hizmetleri Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tarafından, Vinç Hizmetleri ise Özel işleticiler tarafından sağlanarak, Gazimağusa Limanında yük elleçleme faaliyetleri devam etmektedir.

Firmalarımız uzun yıllardır Gazimağusa Limanında 83/2007 sayılı yasanın ilgili madde ve tüzükleri ile bu faaliyetlerine devam etmektedir. Yaptığımız yatırımlar ve bugün halihazırda 7 milyon Dolar değerine yakın ekipman parkuru ile Gazimağusa Limanın elleçleme kapasitesini attırmak, Uluslararası elleçleme standartlarını yakalayabilmek için var gücümüz ile çalışmaktayız.

Ayrıca 83/2007 sayılı yasanın ilgili madde ve tüzükleri kapsamında Vinçlerimizden sağladığımız gelirin %10'luk kısmını Limanlar Dairesine aktararak KKTC. Limanlar Dairesine gelir sağlamaktayız.

Ancak 1976 Sayılı Yasa ile Kurulan Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketinin Tasfiye kararı ile işçilik hizmetlerinin devamının sağlanması amacı ile 2022 Haziran ayında Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Merkezi İhale Komisyonu 126/2022 Dosya numarası ile Gazimağusa – Girne Limanı ile ilgili ihale açmıştır.

Hazırlanan ihale dosyası Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketinin verdiği hizmetlerin dışında 83/2007 Sayılı yasa ile hizmet vermekte olan Özel İşleticilerin Vinç Hizmetleri belirsiz ve hukuki olarak yanlış bir şekilde ele alınmıştır.

Bunun neticesinde yaptığımız yatırımları olumsuz etkileyecek, bununla birlikte halihazırda Devlet Maliyesinin %10'luk gelirini kaybetmesine neden olabilecek bir durum ortaya çıkmıştır.

Açılan ihale ile Gazimağusa Limanına yapmış olduğumuz ekipman, vinç ve alt yapı yatırımları ve 83/2007 sayılı yasanın işleyişi görmezden gelinmekteydi.

Daha önceki yapılan yapım ve işletme devri ihaleleri de göz önüne alındığında bilim ve gerçeklerden uzak bir şekilde, çok aşırı yüksek 5 Milyon USD bir kesin teminat tutarı talep edilmişti. Böyle bir teminat tutarı 4 yıllık bir hizmet alımı için elde edilecek gelirler göz önüne alındığında işletilebilir olmaktan öte tamamen rekabeti önleyici bir hâl almıştı.

Şöyle ki Ercan Hava Limanı 25 Yıllık işletme hakkı 5 Milyon USD kesin teminat ile verilirken, hizmet süresinin ne kadar süreceği ihale dosyasında tam ve net olmamakla beraber, 4 yıllık bir hizmet alımı ihalesi için 5 milyon USD kesin teminat istenmiştir.

Yaptığımız haklı itirazlarımız ve bizlerin hukuk arayışı içinde devam eden mahkeme süreçleri nedeni ile 126/2022 Dosya no’lu ihale Merkezi İhale Kurumu tarafından iptal edilmiştir.

Bizler iptal sonrası tüm bu yanlış ve hukuki eksikliklerin giderileciğini düşünürken Merkezi İhale Komisyonu 271/2022 Dosya numarası ile yeni bir ihaleye çıktı.

Çıkılan İhalede Gazimağusa ve Girne Limanı 2 ayrı parçaya bölündü. Daha önceki ihale şartnamesinde tam ve kesin olmayan hizmet alım süresi, 4 yıldan 2 Yıla düşürüldü. Kesin teminat tutarları Girne Limanı için 2,5 Milyon Usd ve Gazimağusa Limanı için 7,5 Milyon USD olmak üzere toplamda 10 Milyon USD yapıldı.

Gelinen noktada rekabete açık, şeffaf ve Limanlardaki hizmet ve iş akışını etkilemeyecek şekilde gerekli hataların kontrol edilerek düzeltilmesi için tekrar yazılı olarak Limanlar Dairesi Müdürlüğü başta olmak üzere Merkezi İhale Komisyonu'na da itirazda bulunduk. İtirazlarımız sonrası ihale şartnamesinde tam ve kesin olmayan hizmet alım süresi , 2 yıldan 3 Yıla çıkarıldı.

Kesin teminat tutarları Girne Limanı için 2 Milyon USD ve Gazimağusa Limanı için 6 Milyon Usd olmak üzere toplamda 8 Milyon USD olarak revize edildi.

Tüm bu yaşanan süreçler daha önce defalarca iptal veya revize edilen KIBTEK Akaryakıt ihalesi gibi şaibeli bir durum ve kafalarda soru işareti bırakmaktadır.

Tüm hukuki ve idari itiraz süreçlerimiz devam ederken, sesimizin duyulması, ileride telafisi mümkün olmayan hatalar ile karşılaşılmaması ve oluşabilecek şaibeli durumların önüne geçebilmek adına 2 gün süre ile Vinç Hizmetleri veren firmalar olarak Gazimağusa Limanında Eylem yapmaya karar verilmiştir.

Eylemimizin ana amacı ilgili kurum ve kuruluşların tekrar bu hatalı süreci gözden geçirerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamaktır.