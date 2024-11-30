Videolu: Erdoğan'a 'İsrail ile ticaret' protestosu

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum'daki konuşması sırasında protesto edildi.

Erdoğan'ın İsrail'in saldırıları hakkında konuştuğu sırada salondan sesler yükseldi.

"Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" tepkisi

Bir kişinin Erdoğan'a "Siyonistler ticaretini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken... Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek tepki göstermesi üzerine Erdoğan, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki Siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız" diye karşılık verdi.

Bir kişi ağzı kapatılarak çıkarıldı

Protesto edenler apar topar salondan çıkarıldı. Bir kişinin ise güvenlikler tarafından ağzı kapatılmaya çalışıldı.