CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, Karpaz bölgesindeki eşeklerin katledilmesine değindi ve son beş yıldır konuyla ilgili “taş taş üstüne” konulmadığını belirtti.

“Şiddet kültürünün baskısını toplumumuzda hissediyoruz” diyen Özdenefe, her bir bireyin vicdanının Karpaz’daki olayla ilgili rahatsız olduğunu söyledi.

Şiddet türleri arasında ciddi bir bağlantı olduğunu ifade eden Özdenefe, İngiltere’deki bir araştırmaya göre, seri katillerinin önemli bir kısmının geçmişinde hayvan istismarı olduğunu belirtti. Özdenefe, Amerika’daki bir araştırmaya dair de veriler paylaştı.

Ülkede bu tip araştırmalar olmadığını kaydeden Özdenefe, “Veri fukarası bir devletiz maalesef” diye konuştu. Eşek katliamıyla ilgili hükümet yetkililerinin açıklamalarını eleştiren Özdenefe, “Sanırsınız muhalefet” dedi.

Hayvan Refahı Yasası’na işaret eden Fazilet Özdenefe, Veteriner Dairesi’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olduğunu söyledi. Özdenefe, “Konuyla ilgili bugün Bakan Çavuş’tan daha detaylı bir açıklama beklerdim” diye konuştu.

Şiddet kültürünün normalleşmemesi açısından cezalandırılması gerektiğini belirten Özdenefe, sadece ceza değil eğitimin de önemine vurgu yaptı. Şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve bunu elimine etmenin başta hükümet olmak üzere herkesin sorumluluğu olduğuna işaret eden Özdenefe, hükümetin bu konudaki notunun ise sıfır olduğunu kaydetti.

Çavuş: Eşeklerin sağlıklı bir şekilde toplatılması için çalışma başlattık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise Özdenefe’ye yanıt verdi. Üretici kimliğiyle, bahsedilen hususları bilen bir kişi olarak gereğini yaptığını söyledi. Polislerle bölgeye gidildiğini, yasa gereğince soruşturma başlatıldığını ve cezanın kesileceğini belirten Çavuş,

Tarım Bakanlığı’nın bu sürecin takipçisi olacağını kaydetti. Eşeklerin bölgeden kaçmasının insan eliyle olduğunu belirten Bakan Çavuş, bariyerlerin orta yerden kaldırıldığını ifade etti.

Eşeklerin sağlıklı bir şekilde toplatılması için de çalışma başlattıklarını kaydeden Bakan Çavuş, gıda ve su noktasında ilgili daireleri de yönlendirdiğini belirtti. Bakan Çavuş, “Kabullenebilecek bir olay değil, takipçisi olacağız” diyerek, konuşmasını tamamladı.