“Vergi Gecesi”nde adalet çağrısı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2020 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak farklı sektörlerde en yüksek vergi miktarını ödeyen üyelerine ‘vergi onur ödülü’ verdi.



Lefkoşa’daki geceye protokol ve siyasiler yoğun ilgi gösterdi.



“Vergi sadece toplanırken değil harcanırken de kutsal olmalıdır” diyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ülkedeki vergi düzeninin adaletsiz olduğunu söyledi.



Turgay Deniz, yeni vergi tasarısını da eleştirdi, “Bu akıl almaz bir durumdur, çok sayıda işyerinin kapanmasına, insanların işsiz kalmasına neden olacaktır” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gecede konuştu, “seçim yasakları nedeniyle Euro’ya neden geçilemeyeceğini anlatmayacağım” diyerek espri yaptı, Ticaret Odası’nı ve üyelerini kutladı.



Tatar, Maliye Bakanı ve bürokratlarına çağrı yaparak, vergi tasarısının gözden geçirilmesini istedi.





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