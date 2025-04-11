Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade'yi kaybettik.

Nekipzade'nin öllümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uzun yıllar Kıbrıs'ta demokrasi ve barış mücadelesi veren Nekipzade için başsağlığı mesajı yayınladı, üzüntüsünü dile getirdi.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Lefke İlçe Başkanımız sevgili Vehit Nekipzade'yi kaybettik.

Buna inanmak, bunu kabul etmek çok zor Vehit Abi. Yüreğime ateş düştü.

Dostluğunu, abiliğini, asla eksilmeyen enerjini, umudunu, yüzünden eksik olmayan gülümsemeni, yüreğinden taşan Lefke sevdanı, şaşmaz yoldaşlığını ömrüm boyunca yüreğimin en sıcak yerinde saklayacağım.

Ailesine, sevenlerine, hepimize sabır dilerim.

Asla unutulmayacaksın Abi."