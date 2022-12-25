3 milletvekili seçimi kazanamadı

Belediye Başkanlığı'na aday olan 3 milletvekili yerel seçimin kazananlarından olamadı.

2’si Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP), 1’i de Ulusal Birlik Patisi’nden (UBP) milletvekili olarak seçilen 3 isim, yerel seçimlerde başarı sağlayamadı.

CTP’den Sıla Usar İncirli ve UBP’den Sadık Gardiyanoğlu, LTB Başkanlığı yarışında kaybederken; yine CTP’den, Şifa Çolakoğlu Yeniboğaziçi Belediyesi başkanlık seçiminde başarı sağlayamadı.

Sıla Usar İncirli, yüzde 26.41 ile LTB başkanlık seçimini ikinci sırada tamamlarken, Sadık Gardiyanoğlu ile yüzde 22.50 ile üçüncü sırada tamamladı.

Öte yandan Yeniboğaziçi Belediyesi başkanlığına aday olan Şifa Çolakoğlu ise yüzde 18.41 oy oranı ile sıralamada üçüncü oldu.