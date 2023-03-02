Valizinden uyuşturucu hap ve toz çıktı!

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Celal Durukan, zanlı P.N.U.’nun, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İçeren Hap İthal ve Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 1 Mart tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Ercan Hava Limanı’ndan giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 87 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 5 gram ağırlığında toz maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirterek, 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.