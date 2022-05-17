Valizinde 6 milyon TL değerinde, 9 kilo uyuşturucuyla geldi!

Valizinde, 6 milyon TL değerinde, 9 kilo uyuşturucu ile 5 Mayıs’ta Ercan’dan ülkeye giriş yapan zanlı A.K, mahkemeye çıkarıldı.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal Ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K, suçunu itiraf etti, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 5 Mayıs’ta Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlının valizinde, 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde 8 kilo 963 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlının “Son yolculuk operasyonu” kapsamında tutuklandığını belirtti.

‘Yunanistan bağlantısı’

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlının 4 Mayıs tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp Kıbrıs’ın kuzeyine gelmek için biletleri, kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının 5 Mayıs’ta Yunanistan'da Makis isimli şahısın yönlendirmesi ile bilet ve otel giriş belgelerini aldığı bayan şahıs ile hava alanında buluşup tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri buraya ithal etmek için teslim aldığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri Makis isimli şahsın ayarladığı otel yerleştikten sonra konu şahsın yönlendireceği tanımadığı bir şahsa teslim edeceği ve bu işe karşılık olarak da 1000 Euro para alacağının öğrenildiğini de söyledi.

‘Piyasa değeri 6 milyon TL’

Polis, zanlının tercüman aracılığı ile suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtip, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın tamamlandığını anlattı. Polis, Yunanistan vatandaşı olan ve yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.