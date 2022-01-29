Vakıflar İdaresi: “Bakımevi Halk Vakfı’na ait, defalarca uyardık ama…”

Vakıflar İdaresi, Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakımevi’nin sorumluluğu ve yönetiminin VAKIFLAR İdaresi’nde değil, Vakıflar İdaresi’ne bağlı ‘Halk Vakfı’nda olduğu ifade edilerek, “Halk Vakfı, Vakıflar İdaresine bağlı olsa da yaşanan sorunlara çare bulma konusunda Vakıflar İdaresi’nin çok sınırlı yetkileri bulunmaktadır” denildi.

Vakıflar İdaresi’nin “Uzun süredir yaşlı bakımevinde şartlar kriterlerin çok altındadır” dediği açıklamada, Bakımevindeki kötü koşullar nedeniyle Halk Vakfı’nın defalarca uyarıldığı, defalarca yerinde ziyaret edildiği ve tüm ikazlara rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtildi.

Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Vakıflar İdaresi, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinde yaşayan ve aile bireyleri bakımevinde yaşamak durumda kalan ailelerin endişelerini paylaşmakta ve bireylerin hak ettikleri bakımı alamamalarından dolayı büyük üzüntü içerisindedir.

Vakıflar İdaresi’nin en baştaki gayesi Sınırüstü Yaşlı Bakım evinde yaşayan kişilerin sağlık, refah ve huzurlarının sağlanmasıdır ki bu da Halk Vakfı’nın asli görevidir.

Sınırüstünde ziyeret edilen Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi mülkü Vakıflar İdaresi’ne ait olmadığından dolayı ne yazık ki idare ve idamesinde pek fazla söz sahibi değildir. Halk Vakfı, Vakıflar İdaresine bağlı olsa da yaşanan sorunlara çare bulma konusunda Vakıflar İdaresi’nin çok sınırlı yetkileri bulunmaktadır.

Uzun süredir yaşlı bakımevinde şartlar kriterlerin çok altındadır.

Covid 19’un tüm dünyayı sarması ile bundan en çok etkilenen yerler tüm dünyada olduğu gibi yaşlı bakımevleri olmuştur. Bu durum Yaşlı Bakımevindeki şartları daha da zora sokmuştur.

Yaşlı bakımevinin içinde bulunduğu durum kabul edilebilir değil, hemen ilgi gösterilmesi gereken bir sorundur ve bunun için de konunun çözümüne ilişkin KKTC hükümetinin alacağı her kararda yanlarında olacağımızı ve elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi ifade ederiz.

Basından da takip edilebileceği gibi Vakıflar İdaresi, Sınırüstünde bulunan ilgili yaşlı bakımevi hakkında KKTC hükümeti ile sürekli iletişim içinde olmuştur.

Kurallara uyulmayan yaşlı bakımevlerinde prosedür ne ise şu an içerde barınan kişilerin durumları göz önünde tutularak derhal yerine getirilmelidir. İnsani yaşam hakkını güvence altına alması gereken devletimizdir.

Halk Vakfı hakkında

Halk Vakfı: "yoksul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlı insanlar için bakımevi kurmak; geliştirmek ve idame ettirmek, ayrıca bu insanlara bakımevi dahilinde her türlü iaşe, ibade ve sağlık hizmetleri vermek", maksadı ile tescil edilmiş bir mülhak vakıftır ve video konusu bakımevi bu vakfın amacı olarak kurulan bir bakımevidir. Mülhak Vakıflar, Mütevelli Heyetince idare olunan vakıf türüdür.

Vakfın aktif yöneticileri, Melek Fahri Doğan ve Fahri Bilgehan'dır.

Halk Vakfı defalarca tarafımızdan uyarılmış, defalarca yerinde ziyaret edilmiş ve tüm ikazlara rağmen gerekli tedbirleri almamıştır.

Halk Vakfı; ciddi adımlarını hemen atmalı ve binanın durumunu yaşanır hale getirmeli, yaşlı bakımevinde yaşayan kişilerin hiçbir zaman yalnız kalmayacak şekilde vardiyalı hasta bakıcılar istihdam etmeli ve orada kalanların sağlık ve huzurlarını koruyacak koşulları sağlamalıdır.

Vakıflar İdaresi, Halk Vakfı tarafından atılacak tüm adımlara her zaman desteğini koymaya hazır olduğunu da bu vesile ile belirtmek ister.

Konunun aciliyetini öğrenir öğrenmez gerekli tedbirlerin alınması için talimatlar vererek problemin çözümünü başlatan Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu’na teşekkür ederiz.