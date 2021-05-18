“Vakalar artmazsa Pazar sokağa çıkma yasağı kalkacak”

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının düşük seyretmesi ve artmaması durumunda önümüzdeki Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini söyledi.

Af yasası

Bakanlar Kurulu’nda ülkede çalışma izninden veya muhaceretten ötürü cezaya düşmüş kişiler için af uygulamak amacıyla muhaceret değişiklik yasa tasarısını Meclis’te görüşülmek üzere karar aldıklarını açıkladı. Saner kararın ivedilikle alındığını söyledi.

Buna göre yasa tasarısının yasallaşması durumunda ülkede cezaya düşen herkes 1 asgari ücret ödemek koşuluyla aftan yararlanabilecek.

İzinsiz olarak ülkede bulunan veya cezaya düşen ve çıkış yapan kişiler de ülkeye girerken 1 asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabilecekler.

Af yasası yasallaştığından itibaren, aftan yararlanmak isteyenler 90 gün içinde başvurabilecekler.

Arpa fiyatları açıklandı

Arpa hasılatının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Saner, arpa alımı ile ilgili olarak tek yetkili olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nun yetkilendirildiğini açıkladı. Arpa fiyatları ise şöyle:

Yemlik arpa: 2 TL

Tohumluk: 2.20 TL

Sert buğday: 2.40 TL

Yumuşak buğday: 2 TL

Tohumluk yumuşak buğday: 2.2 TL