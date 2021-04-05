"Vaka çok, hastaneye yatış az"

Salgın gölgesindeki ülkede önceki gün 59 dün ise 45 COVID-19 vakasının görülmesi sağlık sistemindeki işleyişle ilgili endişeleri de arttırdı. Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. Erol Uçaner, hastanedeki işleyişte sıkıntı olmadığını belirterek, hastaneye yatışların çok az olduğunu kaydetti: “Hasta sayısı çok fazla ama hastaneye yatış az, hastaların çoğu semptomsuz geçiriyor. Eğer hastane kapasitemiz dolarsa o zaman sıkıntı”

TEDBİRLİ OLMAK ŞART: “Sosyal mesafeye uyup maske takmalı, açılıma özellikle bu noktada devam etmemiz gerek. Önemli olan alınan kararlara uymaktır, bu takım işidir ve bu alınan kararlara uymak gerek.”

Fehime ALASYA

Salgın gölgesindeki ülkede önceki gün 59 dün ise 45 COVID-19 vakasının görülmesi sağlık sistemindeki işleyişle ilgili endişeleri de arttırdı.

Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. Erol Uçaner, hastanedeki işleyişte sıkıntı olmadığını belirterek, hastaneye yatışların çok az olduğunu kaydetti.

Pandemi hastanesinde herhangi bir panik durumu olmadığını anlatan Uçaner, “Hasta sayısı çok fazla ama hastaneye yatış az, hastaların çoğu semptomsuz geçiriyor. Eğer hastane kapasitemiz dolarsa o zaman sıkıntı” dedi.

Hastanede önceki gün tedavi gören hasta sayısının 55 olduğunu anlatan Uçaner, yeni olduğu açıklanan 59 vakaya rağmen dün tedavi görenlerin sayısının 53’e düştüğünü belirtti. Yeni vakalara karşın 46 kişinin taburcu olduğunu ifade etti.

Bu şekilde bir bulaş seyriyle sağlık sisteminin sıkıya girmeyeceğini dile getiren Uçaner, şöyle devam etti:

“Bu hastalar semptomsuz olması sevindirici nokta. Bu nedenle herhangi bir panik durumumuz yok. Bizim için hastaneye yatan sayısı çok önemli ama bununun yanında taburcular da çok önemli. Ne zaman ki 40 yeni hasta bulup, 35’ini hastaneye yatırır, sadece 5, 10 kişi taburcu ederiz, o zaman tehlike olur. Bu gibi bazı kriterler durumumuzun seyrini belirliyor.”

“Açılmak zorundayız, kurallara uyalım”

Tüm dünyada olduğu gibi bizde de ülke olarak açılıma gitmek zorunda olduğumuzu anlatan Uçaner, bir kez daha uyulması gereken kurallar, bireysel sorumluluğa dikkat çekti.

Uçaner, “Sosyal mesafeye uyup maske takmalı, açılıma özellikle bu noktada devam etmemiz gerek.

Önemli olan alınan kararlara uymaktır, bu takım işidir ve bu alınan kararlara uymak gerek.” dedi.

“Başvuruların inceleniyor”

Oluşturulan randevu sisteminde başvuruların incelenip değerlendirildiğini kaydeden Uçaner, yeni aşılanma için henüz çağrı yapılmadığını, randevuların değerlendirildiğini kaydetti.

“Randevu sistemi çok katı tedbirlerle ele alınıyor. Telefonda veya internette randevu alınıyor, bunlar sırayla ve inceleyerek randevular veriliyor.” dedi.