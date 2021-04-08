Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner: “Ciddi bir pik yaşanıyor, zirve gelecek”

Ülkedeki vaka sayılarında ciddi bir pik yaşandığını ve arkasından zirvenin geleceğini belirten Uçaner, dün açıklanan 88 vakanın ülke nüfusuna oranla çok ciddi bir rakam olduğun vurgu yaparak, herkesi daha duyarlı olmaya çağırdı.

Uçaner, “Umut ettiğimiz nokta artık bir an önce pikin sonlanıp, artışın zirvede durması ve düşüşe geçmesidir. Unutmamalıyız ki tespit edilen vaka 8 bin kusur test içinde binde bir sayılır. Genel olarak çok ciddi bir rakam olmasa da bu 88 vaka ülke nüfusuna oranla çok ciddi bir rakamdır.” dedi.

Uçaner, bu açıklamaları BRT ekranlarındaki Manşet + Programında yaptı.

88 vakanın sağlık durumlarının da önemli olduğunu ifade eden Uçaner, hastaneden otele sevk edilen hasta sayısı, vakalar arasındaki semptomsuzlar ve taburcu olan sayılarının da hastanedeki işleyişte önem arz ettiğini ifade etti.

Dün sabah 74 kişi hastanede tedavi gördüğünü anlatan Uçaner, dün gece 1’den bu sabaha yoğun bakım da dahil bu sayının 66’ya düştüğünü kaydetti. Yoğun bakımda bir hasta olduğunu belirtti.

Uçaner, öğlen saatlerine doğru 66 hastadan kaçının otele veya evine gideceğine karar verilmesiyle bu sayısın değişebileceğine de değindi.

Kapasitesi arttırılıyor: “Toplamda 160, 170 hastaya hizmet verebilecek hazırlığımız yaptık”

Hastanedeki yatak sayılarının da arttırıldığını anlatan Uçaner, bir odada iki kişiye oksijen verilebilecek düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek şu detayları paylaştı: “Bunun yanında 30 adet daha, hastanede bekletilmek üzere yatak getirtiyoruz. Yoğun bakımda 22 yatak kapasitemiz var. Merkezde 86 hastaya aynı anda hizmet verebilir durumdayız, gelecek olan yataklarla da bu kapasite artacak. Bunun yanında Barış Ruh ve Nöroloji serisinde olmak üzere toplamda 160, 170 hastaya hizmet verebilecek hazırlığımız yaptık.”

“Vaka artışları ülke bağışıklığını da güçlendiriyor”

Hastaların tedavisinin rahat ve semptomsuz sürdüğünü anlatan Uçaner, yurt dışında hasaların evde tedavi altında olduğu örneğini de anlattı. İngiltere örneği üzerinden “Orada denetim ve yaptırımlar çok katı, kimse evden çıkamıyor, korkuyor” dedi.

Ülkedeki semptomsuz vakaların artışıyla bağışıklığın da güçlendiğini dile getiren Uçaner, bunun da sevindirici bir etken olduğunu kaydetti.

“Biz ya siyahız, ya beyaz, gri tonunu bulamıyoruz, ya açılıyoruz ya hemen kapanıyoruz” diyerek maske, mesafe, hijyen kuralını anımsattı, bunlara uyulması halinde gri tonunun tutturulabileceğini anlattı.

“36 saat hastanede duş almadan kalan sağlık çalışanlarımız var” diyen Uçaner, hastanedeki sağlık çalışanlarının verdiği emeği anlatarak, büyük bir mücadele verildiğini belirtti. Uçaner, halkı, daha duyarlı olmaya davet etti.