“Vadili’de 7 öğretmen Pozitif”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Vadili’deki İlkokulda 7 öğretmen ve bazı çalışanların pozitif çıktığını, birçok çocuğun bu nedenle okula gidemediğini belirtti. Elcil, “Vadili’de eğitim tam anlamıyla başlayamadı.” dedi.

Okullardaki COVID-19 durumuyla ilgili rakamları almaya devam ettiklerini anlatan Elcil, ilk etapta Karşıyaka’da bir öğretmen, Karaoğlanoğlu, 23 Nisan, Hamitköy, Alasya İlkokulları’nda da gerek temaslı gerekse pozitif çıkan bazı öğretmenlerin bulunduğunu belirtti.

Elcil, “Bunlar çok doğal, bunları yaşayacağız çünkü zaten hastalık toplum içinde de hızlı şekilde seyrediyor. Bu durumun eğitimi aksatacağı kesin ama ne kadar etkileneceğimizi göreceğiz. Adı konmadı ama bizce şu an ülkede ‘sürü bağışıklığı’ devrederdir.” yorumunda bulundu.

“27 öğrenci yedek listede, sınıflar doldu…”

Ülkedeki aşılanma oranının çok düşük olduğunu işaret eden Elcil, bazı okullarda yeni yapılan derslikler olmasına rağmen sınıfların hızla dolduğunu, okula alınmayı bekleyen onlarca öğrenci bulunduğunu belirtti.

Elcil, “Ülkeye çok fazla nüfus akışı var. Dikmen’de sınıflar doldu. Alsancak İlkokulu’nda yaklaşık 27 civarında öğrenci yedek listede, sınıfa koyacak yer yok. Ülkedeki nüfus artışı çok fazla. Karaoğlanoğlu’nda da sınıflar doldu, dışta bekleyen öğrenciler var.” dedi.

“Eğitime kayıtlarda bile partizanlık”

Okullara yerleştirmede uygulanan ‘kapsam bölgeleri’ konusunda da partizanlık yapıldığını kaydeden Elcil, “Yeni açılan Suat Günsel İlkokulu’nun müdürünün de görevden alınması için girişim başlatmışlar. Müdür, Eğitim Bakanlığının gönderdiği listeyi devreye koymadığı için bu yapılıyor. Eğitime kayıtta bile partizanlık yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

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