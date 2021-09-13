Eğitimde ilk gün zili çaldı

Pandemi gölgesinde yaklaşık iki yıldır kapalı olan okullar bugün açıldı. Bugün İlköğretim, yarın ise ortaöğretim ve liselerde başlayacak olan yeni eğitimde ilk ders zili uzun bir aradan sonra bu sabah çaldı. Binlerce öğrenci yeniden yüz yüze eğitime başladı.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu ve 14 özel okul olmak üzere toplam 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci bu sabah okula döndü.

İlk gün heyecanı ile okula koşan çocukların yanı sıra veliler de en az çocuklar kadar heyecanlı olduğu gözlemlendi.

Çocuklar teker teker sınıflara alındı. Aileler okul bahçesine alınmazken, özellikle yeni başlayan küçük öğrencilerin yönlendirmesi için birçok öğretmenin görevlendirildiği de dikkat çekti.

Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu yeni döneme seyreltilmiş (dönüşümlü) eğitimle başladı.

Şehit Ertuğrul İlkokulu - Lefkoşa

Şehit Ertuğrul İlkokulu, sınıflardaki kalabalık nüfuslardan dolayı seyreltilmiş eğitim ile yeni yıla başlayan okullardan biri.

Tüm öğrenci ve ailelerinin maske taktığı dikkat çekti.

Öğrenciler okula sınıflara göre ayrılmış giriş kapılarından alınırken, polis, bölgede oluşan trafiği yönlendirdi.

Okula girişte duran ikişer gruplardaki öğretmen ve görevliler çocukların ellerine dezenfektan sıktı.

Veliler de en az çocuklar kadar heyecanlıydı.

23 Nisan İlkokulu - Girne

Okula girişte çocukların ateşi ölçüldü ellerine dezenfektan sıkıldı.

23 Nisan İlkokulunda kapıda duran iki görevli yönlendirme yaptı..

Görevliler sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarıda bulundu.

Sosyal mesafeye uyulması için yere mavi çizgiler çizildi.

Birçok öğrenci okula üniforma ile geldi. Serbest kıyafet ile gelenlerin aileler ise 'bugün kıyafet alacağız' dedi.

Öğrenciler dışında kimse okul içerisine alınmadı.

Ders zili çalmasına rağmen bazı veliler kapı önünde beklemeyi tercih etti.

Fotoğraflar Burçin Aybars