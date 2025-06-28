Vadili ve Göçmenköy'de yangın

Vadili ve Göçmenköy’de, dün çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Vadili’de bir kuaför salonunun malzeme odasında, saç açıcı olarak kullanılan ürünün muhtemelen kimyasal reaksiyona uğrayıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; malzeme dolabı, çok sayıda saç boyası ve benzer ürünler, havlular, makyaj takım çantası ve içerisindeki malzemeler, saç kaynak makinesi, klima iç ünitesi ve ahşap ara kapı yandı. Çıkan ısı ve dumandan dolayı ise kuaför salonunun duvarları islendi.

Arızalı ve park halinde bulunan araçta yangın

Göçmenköy’de, Yarem Mihver'e ait arızalı ve park halinde bulunan ED 445 plakalı araçta, makinist tarafından çalıştırıldığı sırada, muhtemelen makine bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; aracın makine bölümü, ön kaputu, tamponu ve çamurlukları yandı, çıkan ısıdan ön camı da çatladı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.