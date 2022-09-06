Üzerinde 1 gram, evinde 65 gram hintkeneviri bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde alma ve verme” suçlarından tutuklanan zanlı P.O.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı, 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İbrahim Toz, 2 Eylül tarihinde, narkotik ekibinin şüpheli olarak değerlendirdiği zanlının üzerinde arama yapıldığını ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını anlattı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen polis, Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 65 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğu ve emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru İbrahim Toz, zanlının söz konusu maddeleri 26 Ağustos tarihinde 70 gram olarak satın aldığı ve kendisinin paketlediğini, bu paketlerden 3 bin TL karşılığı 3 paketini sattığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında 2 kişinin sorgulandığına işaret ederek, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip çalışmalarının devam ettiğine, aranmakta olan şahısların ve emarelerin söz konusu olduğuna, maddelerin saklandığı folyo ile kâğıtların incelenmesi ve zanlı hakkında muhaceret araştırması yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Polis, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimali bulunması nedeniyle zanlı aleyhine 6 günlük ek tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.