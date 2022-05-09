Uyuşturucuyla adaya girmeye çalışan zanlıya 8 gün ek tutukluluk

Ercan Havaalanı’ndan geçtiğimiz hafta ülkeye giriş yapan ve valizinde 11 kilogram hintkeneviri uyuşturucu madde uyuşturucuyla girmek isteyen ve Narkotik ekiplerinin ‘Son Yolculuk’ adı verilen operasyon sonucunda tutuklanan zanlı A.K. bir kez daha mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) “İthal ve Tasarruf” ile suçlandığını belirtti. Polis, 5 Mayıs tarihinde saat 15.10'da Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının, valizi içerisinde görevli polisler tarafından huzurunda yapılan kontrolde, 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 11 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının ‘Son Yolculuk’ operasyonu kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlının 4 Mayıs’ta Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir kadın şahıs ile görüşüp ülkeye gelmek için biletleri, otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi.

Zanlının 5 Mayıs’ta söz konusu kadınla buluşup, otel ve uçak bileti belgelerini aldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddeyi de bu sırada aldığını dile getirdi.

Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi teslim etmesine karşılık bin Euro alacağına dair bilgi verdiğini ifade etti.

Zanlının tercüman aracılığı ile suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirten polis, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Güney ile bağlantısı olup olmadığı araştırılacak

Polis, Yunanistan ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile bağlantısı olan uyuşturucunun güney ayağının olup, olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.