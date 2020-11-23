Uyuşturucuya ceza yağdı

Çatalköy bölgesinde, 26 Temmuz 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından ele geçirilen 400 gram hintkeneviriyle ilgili tutuklanan Berkay Numansoy, Doğuhan Erekoğlu, Halil Eker hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin baktığı davada sanıklar toplam 12 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı Cemaller uyuşturucu suçlarının yaygınlığına vurgu yapıp, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Cemaller, sanık Doğuhan Erekoğlu kanunsuz uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçundan suçlu bulunup 5 yıl, Berkay Numansoy’un kanunsuz uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan 3 yıl ve Halil Eker’in kanunsuz uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçundan 5 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.