Uyuşturucuya 3 yıl hapislik

Lokmacı geçiş noktasından bir kiloyu aşkın uyuşturucuyu kuzeye geçirmeye çalışırken yakalanan Koray Tümsoy ile suç ortağı Şahin Berrak 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Karar duruşmasında sanıkların avukatı Muhabbet Mevsimler de hazır bulundu.

Başkan, sanıkların 14 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lokmacı geçiş noktasında bir kilo 64 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücüyle yakalandığını belirtti. Başkan, yapılan soruşturmada Koray Tümsoy’un uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıs için getirdiğini, Çağlayan Parkı’nda Şahin Berrak’a vereceğinin öğrenildiğini söyledi. Başkan, sanıkların uyuşturucu maddeyi satmak veya Kıbrıs’ın kuzeyinde piyasaya sürmek için değil, aranan bir şahsın yönlendirmesiyle getirdiklerini belirterek, genç ve hayat tecrübesinden yoksun olan sanıkların maşa olarak kullanıldığına vurgu yaptı.

Başkan Cemaller, ele geçirilen miktarın azımsanmayacak bir miktar olduğuna vurgu yaparak; uyuşturucu suçlarının giderek arttığını ve toplumun huzur ve sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.

Bu tür suçları işleyenlere caydırıcı, işlemek isteyenler için ise ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan, sanıkların suçlarını kabul etmesini, genç ve hayat tecrübesinden yoksun oluşlarını, uyuşturucu maddeyi ticari amaç için değil, bir şahsın yönlendirmesiyle ithal etmiş olmalarını lehlerinden değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Cemaller, tüm olguları titizlikle inceledikten sonra sanıkları 3 yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.