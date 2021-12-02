Uyuşturucuya 18 ay hapis

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu suçundan yargılanan Bana parzivan 18 ay hapse mahkum edildi. Kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay okudu.

Ulunay, sanığın 154 miligram kokain, 083 miligram MDMA ve 127 gram hintkeneviri tasarrufu suçundan mahkum edildiğini söyledi. Ulunay, sanığın denetimli serbestlik altındayken bu suçları işlediğini belirtti.

Ulunay, bu nedenle bu kez denetimli serbestlikten yararlanamayacağını ifade etti.

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına işaret eden Ulunay, bu nedenle caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ulunay, sanığın tasarrufundaki uyuşturucu maddelerin miktarına bakıldığında 127 gram hintkenevirinin azımsanmayacak bir miktarda olduğunu dile getirdi.

Ulunay, sanığın polis hücresinde tutuklu olduğu esnada intihar girişiminde bulunduğunu; manevi acı çektiğini, sabıkasız olduğunu ve uyuşturucu maddeleri ticari değil şahsi kullanım için tasarruf ettiğini ifade ederek, bu hususları lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Ulunay, sanığı 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.