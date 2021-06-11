Uyuşturucuları pencereden attı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı D. P. J. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, mahkemeye zanlının foil kağıda sarılı 16 paket halinde satışa hazır 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeleri pencereden attığını aktardı.

Tahkikatın tamamlandığını belirtti. Mahkeme ise zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı D. P. J.’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3.06.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da sakin zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı. Polis, 03.06.2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa'da sakin Zanlı D. P. J.’nin ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan baskında zanlının tasarrufunda foil kağıdı parçalarına sarılı 16 paket halinde satışa hazır 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeleri pencereden attığını ve bunların emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının bahse konu maddeleri, 2 bin 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan aldığının ve aranan kişilere satarak 800 TL para kazandığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının 2 ayı aşmamak üzere tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

