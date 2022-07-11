Uyuşturucudan tutuklandı, ikamet izinsiz çıktı

Güzelyurt’ta trafik ekiplerinin yaptığı denetimde üzerinde 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan zanlı W.O.O’nun 2019’dan beridir ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edildi.

Polis, zanlının konu uyuşturucu maddeyi nereden aldığının araştırıldığını aktardı, zanlı hakkında 8 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Orçun Karahüseyin, zanlının 7 Temmuz’da Güzelyurt'ta meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve KKTC'de İkamet İzinsiz" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 7 Temmuz’da saat 19:00'da Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde Trafik Şubesine bağlı polis ekibi tarafından yapılan trafik denetimi esnasında, zanlının kullanımındaki NA 367 plakalı salon aracın durdurulduğunu belirtti.

Zanlının giydiği eşofmanın cebi içerisinde; jelatinle sarılmış kareli defter kâğıdına sarılmış vaziyette yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandığını aktardı.

Polis, aynı gün zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan arama neticesinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Yıllardır ikamet izinsiz

Muhaceret Şubesi’nden yapılan soruşturmada, zanlının 1 Ekim 2019’dan itibaren bugüne kadar ülkede 1010 gün süreyle ikamet izinsiz olarak kalmakta olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, 08.07.2022 tarihinde zanlının aleyhinde Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcından 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi.

Uyuşturucuyu nereden temin ettiği araştırılacak

Polis, zanlının konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri nereden temin ettiği ile ilgili herhangi bir tespit yapılamadığını, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirtti.

Ayrıca emare olarak zapt edilen bahse konu maddelerin ve zanlının kullanımında tespit edilen cep telefonunun gerekli incelemelerinin yapılmasının henüz tamamlanamadığını söyledi.

8 gün tutukluluk

Polis, zanlının serbest kalması halinde yürütülen tahkikata etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğundan bu safhada tahkikatı sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 8 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.