Uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Ülkede polisin dün gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığ'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da, dün 17.00 sıralarında M.B (E-24)’nin kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu içeren 50 hap ve yine MDMA türü uyuşturucu içeren hap parçaları ele geçirildi.

Bahse konu şahısla, konuyla bağlantısı olduğuna inanılan A.A (E-21) ve F.K (E-21) tutuklandı.

Lefkoşa’da uyuşturucu; 1 tutuklu…

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bahis evinde dün akşam 20.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından H.O (E-40)’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Geçitköy'de 1 tutuklu

Geçitköy’de Allahverdi Kılıç Caddesi’nde dün gece 23.45 sıralarında, devriye halinde bulunan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıbel Polis Karakolu ekibi tarafından, yolda seyir halinde ve aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülen araç sürücüsü durduruldu.

Araç sürücüsü A.Y’nin (E-23) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada, araçta yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de uyuşturucu; 3 tutuklu

İskele’de Long Beach Bölgesinde, dün gece 00.15 sıralarında İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, kontrol maksatlı durdurulan D.D.D’nin (E-22)’nin yönetimindeki ve A.C.A (E-20) ile A.C.Y’nin (E-22)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; biri A.C.A’nın tasarrufunda, diğeri ise araçta olmak üzere, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan iki öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma kapsamında D.D.D (E-22), A.C.A (E-20) ve A.C.Y (E-22) tutuklandı.