Uyuşturucuda bu yılın rakamları ürküttü: 55 kilo uyuşturucu, onlarca tutuklu

Ayşe GÜLER

Uyuşturucuda ürkütücü tablo daha da derinleşti, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bu yıl ele geçirdiği uyuşturucu miktarı 55 kiloya ulaştı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; polisin ele geçirdiği uyuşturucu miktarında hintkeneviri ve metamfetamin türleri başı çekti.

Verilen bilgiye göre; polis tarafından pusu kurularak, takip yöntemi ile hareket edilen operasyonlarda 46 kilo hintkeneviri, 3.5 kilogram ise metamfetamin ele geçirildi.

Polisin ayrıca bin adet de uyuşturucu içeren hap tespit ettiği belirtildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, yapılan operasyonlara rağmen uyuşturucu madde satışı ve bağımlılığının önüne bir türlü geçilemediğini söyledi.

Hatipoğlu, şu anda 120 kişinin komisyon takibinde olduğunu, uyuşturucu kullanım yaşının 14 yaşına kadar gerilediğini belirterek, komisyona en fazla 24-34 yaş aralığındaki kişilerin başvurduğunu dile getirdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu:

Uyuşturucu kullanım yaşı 14’e kadar geriledi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, yapılan operasyonlara rağmen uyuşturucu madde satışı ve bağımlılığının önüne bir türlü geçilemediğini söyledi.

Hatipoğlu, şu anda 120 kişinin komisyon takibinde olduğunu, uyuşturucu kullanım yaşının 14 yaşına kadar gerilediğini belirterek, komisyona en fazla 24-34 yaş aralığındaki kişilerin başvurduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi süreçlerinde ciddi sıkıntı yaşandığını da ifade eden Hatipoğlu, yatılı rehabilitasyon merkezinin olmamasının eksikliğine değindi.

Hatipoğlu, birçok eczanede yeşil reçete ile verilmesi gereken ilaçların reçetesiz şekilde ‘el altından’ satıldığını vurguladı.

“Bu yönde ihbarlar hem bize hem de polise gidiyor” diyen Hatipoğlu, bu konunun önüne geçebilmek için otomasyon sistemine geçmeye çalıştıklarını ancak yasa çalışmasının hala önüne geçilemediğini kaydetti.

Hatipoğlu, “Bu durumun madde satıcılığı gibi işlem görmeli. Çok ciddi suçtur” dedi.

ÖNEMLİ OPERASYONLAR…

Yamaç Operasyonu: 1 kg hintkeneviri, para, kokain…

27 Ekim’de Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Girne’de gerçekleştirdikleri “Yamaç Operasyonu” kapsamında yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri ele geçirmişti.

Aynı operasyonda yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 2450 Euro ve 1450 TL tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında iki kişi tutuklanmıştı.

Çıkmaz Sokak Operasyonu: 1 kilonun üzerinde uyuşturucu, bu kez Mağusa

Mağusa’da 29 Ekim’de düzenlenen “Çıkmaz Sokak Operasyonu”nda, 1 kilonun üzerinde uyuşturucu ile 20 bin Euro üzerinde nakit para ele geçirilmiş, 3 kişi tutuklanmıştı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, 25 yaşındaki N.Y.’nin (E) kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 650 TL, 50 Sterlin, 950 Dolar ve 18 bin 290 Euro nakit para ele geçirildi.

Kontrol amaçlı gittiler, 1 kilo uyuşturucu ele geçirdiler

Alayköy'de ise 12 Kasım’da narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Mesele ile bağlantısı görülen zanlılar A.S.Y. ve M. Ç. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı araç yanına kontrol amaçlı giden polis, uyuşturucu tespit etmişti.

Arabada da evde de 2 kiloya yakın uyuşturucu

Polis, Girne'de 4 Aralık’ta trafik denetiminde bir araçta 500 gram uyuşturucu tespit etti, söz konusu şahsın evine de operasyon düzenledi, toplamda 1 kilo 850 gr uyuşturucu ele geçirdi.

4 Aralık’ta ise Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi Mevkiinde polis tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçta satışa hazır paketler halinde yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunmuştu.

Trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 28 yaşındaki K.C.O.’nun (E) şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapılacağı sırada araçtan inen K.C.O. ve araçta yolcu olarak bulunan O.C.A. tasarruflarında bulunan çanta ile koşarak kaçmaya çalışmıştı.

28 yaşındaki K.C.O.(E) polis tarafından yakalanarak tutuklanırken, O.C.A. ise olay yerinden kaçmıştı.

Çantada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edilmişti.

K.C.O.’nun evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından yapılan aramada; 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 34 yaşındaki S.O.(E), 23 yaşındaki H.N.(K), 23 yaşındaki N.S.A.(E) ve 23 yaşındaki M.D.(E)’nin kalmakta oldukları Lefkoşa’daki ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile 100 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştu.

Ayrıca uyuşturucu madde satışında elde edildiğine inanılan 135 Euro, 350 Stg ve 956 Dolar para bulunarak emare olarak alınmıştı.