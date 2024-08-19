Uyuşturucu zanlısını narkotik köpeği ele verdi

Girne Turizm Limanı içerisinde narkotik ekiplerinin operasyonu esnasında, üzerinde hintkeneviri bulunarak tutuklanan Ö.D.B., “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Mert Osmanlılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Ağustos 2024 tarihinde, saat 09.20 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde zanlının yakalandığını belirtti.

Pamir isimli arama köpeğinin, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı sırada Ö.D.B.’ye tepki verdiğini söyledi.

Polis, zanlının üstünde ve çantasında yapılan aramada güneş gözlüğü içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Girne’deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı.

Zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde Türkiye'de Mersin’de tanımadığı bir şahıstan 2 bin TL karşılığında 5 gram ağırlığında hintkeneviri aldığını ve KKTC'ye kendi kullanımı için getirdiğini itiraf ettiğini açıklayan polis, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu paketin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini belirtti.

İncelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.