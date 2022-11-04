Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı B.Ç. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ozan Özder, 27 Kasım tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit edilen salon araç sürücüsü 22 yaşındaki Bayram Çolak’ıntasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.