Uyuşturucu zanlısı kefalete bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu’, ‘Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.U., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlının 18 Ekim tarihinde Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederken askerler tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, olay mahalline giden Narkotik ekibinin zanlının üzerinde yaptığı aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve avcı bıçağı bulunduğunu belirtti.

Polis, ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Surlariçi’nde Ekim 2020 tarihinde bin 500 TL karşılığında 30 gram olarak aldığını söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.