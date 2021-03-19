Uyuşturucu zanlısı 9 ay hapse çaptırıldı

Lefkoşa’da 2017 yılı içerisinde tasarrufunda 14 gram 672 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan ve maddelerin 10 gram 460 miligramını arkadaşına verdiği belirlenen sanık Taofeek Omobode Quadri aleyhindeki dava bugün karar bağlandı. Quadri, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Heyet Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen karar davasında, oy birliğiyle verilen kararı Başkan Gazi okudu. Gazi, uyuşturucu madde kullanımın ülkemizde yaygınlaştığını belirterek, bu suçun önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Gazi, sanığın ülkemizde 10 yıldan fazladır ikamet etmekte olduğunu dile getirerek, Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi arkadaşına para karşılığında vermediğini, bu nedenle uyuşturucu satışı suçunun söz konusu olmadığını ifade etti. Gazi, sanığın uzun yıllardır ülkemizde yaşadığını, kullandığı maddenin Hintkeneviri olmasını ve uyuşturucu satışı yapmadığını göz önünde bulundurarak, 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.