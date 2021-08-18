Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi: 2 zanlı yargılanmaya cezaevinde bekleyecek

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi gelmesinin tespit edilmesinin ardından tutuklanan U.A.O ile M.C.O, 3 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan her iki zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polis, zanlıların yasal statülerinin bulunmadığını, yargılanmaktan kaçabileceğini belirtti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Sevinç bilgi verdi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, zanlıların ‘kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal-tasarruf’ suçlamasıyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 2 Ağustos’ta Ercan Havaalanı Kargo bölümünde görevli gümrük memurları tarafından Zanlı U.A.O adına gelen paket içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenilmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı kontrolde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini aktaran polis, zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada; zanlının söz konusu paketleri internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı ve Mağusa’da vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Almaya geldi, tutuklandı

Ayni gün polis ekibinin Mağusa’da olay yerine gelerek hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri almak için araçtan aşağıya inen zanlı M.C.O’nun tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı üzerinde ve karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Ses kayıtları var…

Yapılan soruşturmada zanlıların hem aralarında hem de Nijerya’dan uyuşturucuyu gönderen kişiyle telefon yazışmaları, ses kayıtları ve karton içinde çekilen uyuşturucu fotoğrafının tespit edildiğini söyleyen polis, zanlıların ses örneği vermeyi reddettiklerini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların yasal statülerinin olmadığını ve yargılanmaktan kaçabileceklerini ifade ederek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.