Ülkede geçen yıl uyuşturucu yakalama miktarında yüzde 37 artış oldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 280 operasyon neticesinde 323 sanık tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 2022 yılında yakalanan toplam uyuşturucu miktarını açıkladı.

Buna göre, 112 kg. 631 gr. 22 mg. hint keneviri (skunk), 3 kg. 688 gr. 160 mg. methamfetamin, 2 kg. 933 gr. 840 mg. ham afyon, 1 kg. 285 gr. 439 mg. kokain, 878 gr. 140 mg. eroin, 604 gr. 87 mg. sentetik cannabinoid, 251 gr. 776 mg. Mdma, 66 gr. 851 mg amphetamine ele geçirildi.

1300 adete yakın uyuşturucu madde içeren hap

Ayrıca 1081,5 adet mdma içeren hap, 149 adet buprenorphine içeren hap, 9 adet amphetamine içeren hap ve 153 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine 156 ihbar hattından ulaşılabiliyor.