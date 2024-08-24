“Uyuşturucu ve 104 adet puf sigara ile kuzeye geçmek istedi”

Kermiya geçiş noktasından adanın güneyinden kuzeye geçerken üzerinde yapılan aramada 6 gram ağırlığında uyuşturucu, aracında ise 104 adet puf sigara bulunduran H.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konunun detaylarını anlatan Polis memuru Celal Durukan huzurda bulunan zanlı H.A.’nın “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamphetamine) İthal ve Tasarrufu ile Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarından mahkemeye getirildiğini söyledi. Polis, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.25’te Kermiya geçiş noktasından, zanlı H.A.’nın kullanımındaki UG 889 plakalı araç ile güneyden kuzeye geçiş yaptığı sırada, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında yaklaşık 6 Gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu madde ve aracı içerisinde yapılan aramada ise Gümrüğe tabi olan ve beyan edilmemiş toplam 104 adet puf sigara bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis suçüstü tutuklanan zanlının akabinde yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu uyuşturucu olduğu düşünülen maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Polis soruşturmanın henüz yeni başladığını bağlantısı olduğu ve zanlıyı yönlendirdiği düşünülen 2 kişinin arandığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.