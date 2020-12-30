Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne’de çok sayıda uyuşturucu madde ile ilgili suçüstü yakalanan 6 kişi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ile ilgili bulguları aktardı.

Atabek, 19 Aralık tarihinde yapılan baskında 405 gram ağırlığında Methamfetamine, 3 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 1 adet 200 TL, 1 adet 20 TL’lik banknot ve zanlı S.E.Y., adına ısdar olunan Bankamatik kartı ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı düşünülen 1 adet plastik nargile, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1480 TL ve 100 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis eve yapılan baskın esnasında ev içerisinde bulunan zanlıların suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Atabek meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlılar tarafından yapılan beyanların teyit ve tekzip edilmesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.