Uyuşturucu sattığı iddia 1 kişi daha tutuklandı

Narkotik ekipleri, Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu soruşturmasını derinleştirdi

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine Narkotik polisinin yaptığı operasyonda satışa hazır olarak paketlenmiş hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile birlikte tutuklanan 6 kişinin ardından derinleştirilen soruşturmada polis 1 kişiyi daha tutukladı.

Uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı S.B., tespit edilerek tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kağan Kurtbir, 8 Temmuz tarihinde başlattıkları soruşturma kapsamında Hamitköy’de ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili S.B.’yi tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlılar ifade verdi, S.B., tutuklandı…

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından S.B.’nin Lefkoşa’da evine gidildiği esnada kapının önünde oturmakta olan zanlının, polisleri görmesi üzerine elinde tutmakta olduğu 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigarayı attığı sırada suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı.

Polis, meselenin geniş kapsamlı sürdüğünü alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.