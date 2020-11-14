Uyuşturucu olayıyla ilgili 1 tutuklu daha

Girne'de başlatılan ve üç ayrı yerde gerçekleşen baskınlarda ele geçirilen 16 kg 750gr Hintkeneviri uyuşturucu madde ile ilgili tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Dün gece geç saatlerde bir eve yapılan baskında uyuşturucu olayı ile bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi daha tutuklandı.