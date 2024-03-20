Uyuşturucu madde tasarrufundan 9 kişi tutuklandı

Polis, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dün toplam 9 kişiyi tutukladığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dün Lefkoşa’da 4, Boğazköy’de 1 ve Güzelyurt’ta 3 kişi tutuklandı.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda cumartesi günü yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde tespit edilen uyuşturucu maddeleriyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada da 1 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Dünkü operasyonlar

Lefkoşa’da dün 13.30 sıralarında, CÖŞ Ekipleri tarafından R.İ.M.A.(E-23), Y.A.A.(E-23), S.S.(E-26) ve O.A.’nın (E-25) evinde yapılan aramada, tasarruflarında 42 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile pipo tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu kişiler tutuklandı.

Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün 18.00 sıralarında yapılan operasyonda ise D.K.’nin (E-33) üzerinde ve evinde arama yapıldı. D.K.’nin, tasarrufunda 461 gram hintkeneviri türü ile yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı, D.K. tutuklandı.

Güzelyurt’ta ise dün Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından İ.G.’nin (E-21) üzerinde ve evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 54 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.K.(E-21) ve H.Ö.(E-21) tutuklandı.

Cumartesi operasyonu

Öte yandan, cumartesi günü Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunda, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, A.H.(E-33) ve M.T.’nin (E-76) tasarruflarında tespit edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K.'nin(E-20) tutuklandığı belirtildi.