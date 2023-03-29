Uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı

Mağusa ve İskele’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında Mağusa’da ve 22.00 sıralarında İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Mağusa’daki operasyonda, M.S.(E-50) ve Ö.G.’nin (E-42) tasarruflarında toplam 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu kişiler ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.G.(E-46) tutuklandı.

İskele’deki operasyonda ise, P.B.’nin (E-20) tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 780 TL nakit para bulundu.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

Dükkan açma ve hırsızlık…

Lefkoşa’da penceresi kırılarak içeri girilen restorandan 4 cep telefonu ve 4 bin 200 TL nakit para çalınması meselesinde zanlı olarak görülen 28 yaşındaki C.K. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Mart'ta saat 04.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoranın penceresi kırılarak içeri girildi ve 4 cep telefonu ile 4 bin 200 TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-28) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, 27 Mart pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Lefke’deki bir iş yerine müşteri olarak giden kişi, tezgah üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen P.M. (E-62) tespit edilerek tutuklandı.

Aztekin’in ölüm sebebi "kalp yetmezliği"

Evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 62 yaşındaki Gülten Aztekin’in “kalp yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “27 Mart 2023 tarihinde, Gayretköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Gülten Aztekin’in (K-62) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.