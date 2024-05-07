Uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yapan zanlıyı narkotik köpeği ele verdi

Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı C.K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı zanlı C.K.’nin 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.30’da Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin tepkisi üzerine kontrol yapıldığını kaydetti.

Hintkeneviri ve kokain olduğuna inanılan madde ile yakalandı

Köpeğin valize tepki vermesi üzerine yapılan aramada, zanlı C.K.’nin tasarrufunda bulunan sigara paketinde yaklaşık 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 1 gram ağırlığında reçine halde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve konu ile ilgili ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.