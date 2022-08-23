Uyuşturucu madde bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün yapılan aramalarda üzerlerinde ve kullanımlarındaki arabalarda uyuşturucu madde bulunan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Lefkoşa-Gaziköy anayolunda yapılan operasyon sonucunda arabasında uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen para bulunan Y.S.(E-28) ve yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ç.Ç.(E-24) tutuklandığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre, saat 16.30 sıralarında, Y.S’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan ve yaklaşık 40 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 150 Euro ile 3,000 TL nakit para bulundu.

Ayrıca Y.S’nin Vadili’deki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 95 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 8 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ç.Ç.’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Gemikonağı’nda ise devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından saat 15:40 sıralarında, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı durdurulan İ.Y.'nin (E-29) kullanımındaki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-24) ve H.K.'nin (E-24) üzerlerinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.